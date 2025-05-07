KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılırken illere göre meslek dağılımları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ ve diğer birçok ile yapılacak. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere yapılacak işçi alımı kadroları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılanlar başvuru yapamayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımında ilan edilen toplam kadro kadar asil ve yedek aday kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı, şartları ve ilanların detayları…