KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 Mayıs’ta başlarken gözler başvuruların sona ereceği tarih ve kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi alımlarını kura çekimine göre belirleyecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR üzerinden ve Alo 170 aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı 81 ile yapılırken alım yapılacak kontenjanlar şehirlere göre farklılık gösteriyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı belirlenen takvimde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle yapılacak. Asil ve yedek aday olmak üzere listeler duyurulacak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayan asil adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, kura takvimi ve başvuruların biteceği tarih…

KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılırken illere göre meslek dağılımları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ ve diğer birçok ile yapılacak. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere yapılacak işçi alımı kadroları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılanlar başvuru yapamayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımında ilan edilen toplam kadro kadar asil ve yedek aday kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı, şartları ve ilanların detayları…

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KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifr eile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ise 30 Mayıs tarihinde noter huzurunda yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak? - 4

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 3.658 İŞKUR başvuru ekranına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle ilanlara başvuru yapılabilir.

Yeni üye olmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep telefonu ile yeni üyelik oluşturabilirler.

İŞKUR YENİ KAYIT OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak? - 5

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı ilanları 81 il için tek tek yayımlandı. İşçi ilanlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından noter kurası ile belirlenecek.

KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak? - 6

İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

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