KURA TARİHİ: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman sona erecek? Hangi il ve kadrolara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 Mayıs’ta başlarken gözler başvuruların sona ereceği tarih ve kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi alımlarını kura çekimine göre belirleyecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR üzerinden ve Alo 170 aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı 81 ile yapılırken alım yapılacak kontenjanlar şehirlere göre farklılık gösteriyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı belirlenen takvimde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle yapılacak. Asil ve yedek aday olmak üzere listeler duyurulacak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayan asil adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte, kura takvimi ve başvuruların biteceği tarih…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılırken illere göre meslek dağılımları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ ve diğer birçok ile yapılacak. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere yapılacak işçi alımı kadroları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılanlar başvuru yapamayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımında ilan edilen toplam kadro kadar asil ve yedek aday kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı, şartları ve ilanların detayları…