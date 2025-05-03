İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu: 3 bin 658 temizlik personeli, güvenlik görevlisi, destek elemanı ve aşçı alımı başvuru tarihi
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımına dair başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları ardından kura çekimi gerçekleşecek. Dört farklı pozisyon için yapılan işçi temini başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ve kura çekimi ne zaman?
İşçi alımı ilanları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Personel alımının yanı sıra Bakanlıkça; temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları ve başvuru tarihleri ilgililerin gündeminde. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı detayları...