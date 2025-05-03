İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu: 3 bin 658 temizlik personeli, güvenlik görevlisi, destek elemanı ve aşçı alımı başvuru tarihi

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımına dair başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları ardından kura çekimi gerçekleşecek. Dört farklı pozisyon için yapılan işçi temini başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ve kura çekimi ne zaman?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu: 3 bin 658 temizlik personeli, güvenlik görevlisi, destek elemanı ve aşçı alımı başvuru tarihi - 1

İşçi alımı ilanları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Personel alımının yanı sıra Bakanlıkça; temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları ve başvuru tarihleri ilgililerin gündeminde. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı detayları...

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu: 3 bin 658 temizlik personeli, güvenlik görevlisi, destek elemanı ve aşçı alımı başvuru tarihi - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BALVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı; 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı olmak üzere başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasından İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Şartları taşıyan adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Kura tarihi ve yeri gibi detaylar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. 

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu: 3 bin 658 temizlik personeli, güvenlik görevlisi, destek elemanı ve aşçı alımı başvuru tarihi - 3

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu
adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha
sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla
sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık
problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

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