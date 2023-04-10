İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanı Koca'dan kura açıklaması

KURA ÇEKİMİ NİSAN SONUNDA

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak alımlarla ilgili bilgi veren Koca; kura tarihini şu sözlerle duyurdu: "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır.