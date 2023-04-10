İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanı Koca'dan kura açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı ilanı ardından sürecin ayrıntıları açıklanmış, başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
Temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak olan alımlar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak alımlarla ilgili bilgi veren Koca; kura tarihini şu sözlerle duyurdu: "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır.