Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için gözler İŞKUR’a çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada 18 bin personel alımı için Ekim ayında ilana çıkılacağını ifade etmişti. 35 bin hekim dışı personel alımının ilk etabı Mayıs ayında tamamlandı. Yaklaşık 15 bin personelin yanı sıra 3 bin 658 işçi alımı da gerçekleştirildi. Personel alımı başvurusunda bulunmaya hazırlananlar ise sağlık kurumlarında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi başta olmak üzere diğer kadrolara alım olup olmayacağını merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı 2025 ne zaman, hangi kadrolara yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum…
Sağlık Bakanlığı Mayıs ayında yaptığı alımlarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi kadrolara toplam 3 bin 658 işçi alımı yaptı. İşçi alımı başvuru işlemleri, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 81 ilde gerçekleştirildi. İşçi alımı yapılacak toplam kadronun 3 katı kadar aday kura yöntemiyle belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 18 bin yeni personel alımı için kılavuz bekleniyor. Kılavuzda alım yapılacak kadronun dağılımı, alım yapılacak iller, başvuru yöntemi, başvuru tarihleri, özel ve genel şartlar yer alacak.