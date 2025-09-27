Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

İLAN EKİM AYINDA YAYINLANACAK

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı için gözler Ekim ayına çevrildi. Bakan Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada Ekim ayında 18 bin atama için ilan çıkılacağını ve alım yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanları ÖSYM üzerinden yayınlanıyor. Adaylar başvuru sürecini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru tarihi, alım yapılacak meslek grupları, hangi illere kaç kontenjan ayrıldığı, alım yapılacak meslek gruplarına özel şartlar ve diğer detaylar yer alacak.

Mayıs ayında yapılan alımlarda en fazla kontenjan ilk ve acil yardım teknikeri, ağız-diş sağlığı teknikeri, laboratuvar teknikeri ve hemşire kadrolarına yapılmıştı.