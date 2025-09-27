Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için gözler İŞKUR’a çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada 18 bin personel alımı için Ekim ayında ilana çıkılacağını ifade etmişti. 35 bin hekim dışı personel alımının ilk etabı Mayıs ayında tamamlandı. Yaklaşık 15 bin personelin yanı sıra 3 bin 658 işçi alımı da gerçekleştirildi. Personel alımı başvurusunda bulunmaya hazırlananlar ise sağlık kurumlarında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi başta olmak üzere diğer kadrolara alım olup olmayacağını merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı 2025 ne zaman, hangi kadrolara yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum…

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı? - 1

Sağlık Bakanlığı Mayıs ayında yaptığı alımlarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi kadrolara toplam 3 bin 658 işçi alımı yaptı. İşçi alımı başvuru işlemleri, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 81 ilde gerçekleştirildi. İşçi alımı yapılacak toplam kadronun 3 katı kadar aday kura yöntemiyle belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 18 bin yeni personel alımı için kılavuz bekleniyor. Kılavuzda alım yapılacak kadronun dağılımı, alım yapılacak iller, başvuru yöntemi, başvuru tarihleri, özel ve genel şartlar yer alacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK MI?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. İkinci etap alımlar Ekim ayında başlayacak. Kılavuz henüz yayınlanmadığından işçi alımına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor. 

Geçtiğimiz ilk etapta yapılan alımlarda olduğu gibi işçi alımı için kontenjan ayrılması öngörülüyor. Daha önceki alımlarda olduğu gibi işçi alımının kura yöntemiyle belirlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı? - 3

İLAN EKİM AYINDA YAYINLANACAK

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı için gözler Ekim ayına çevrildi. Bakan Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada Ekim ayında 18 bin atama için ilan çıkılacağını ve alım yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanları ÖSYM üzerinden yayınlanıyor. Adaylar başvuru sürecini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru tarihi, alım yapılacak meslek grupları, hangi illere kaç kontenjan ayrıldığı, alım yapılacak meslek gruplarına özel şartlar ve diğer detaylar yer alacak.

Mayıs ayında yapılan alımlarda en fazla kontenjan ilk ve acil yardım teknikeri, ağız-diş sağlığı teknikeri, laboratuvar teknikeri ve hemşire kadrolarına yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi/personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı? - 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından KPSS/5 kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecek. İşçi alımı olması durumunda ise başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek. Kılavuzda başvuruların bitiş tarihi ve diğer detaylar yer alacak. 

DAHA FAZLA GÖSTER