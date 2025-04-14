İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Başvuruların ardından adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.Peki, İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Türkşeker, 1685 işçi istihdamı için ilan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama ardından TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin ayrıntıları resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı.