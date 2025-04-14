İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Başvuruların ardından adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.Peki, İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 1

Türkşeker, 1685 işçi istihdamı için ilan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklama ardından TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin ayrıntıları resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 2

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 3

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı - 4

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER