İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Türkşeker, 1685 işçi istihdamı için ilan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama ardından TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru sürecinin ayrıntıları resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı.