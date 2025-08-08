İŞKUR TYP alımı yapılacak iller: TYP işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

KIRIKKALE TYP İLANI

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Müdürlüğü arasında, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 350 kişilik personel alımı için protokol imzalandı.



İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine İŞKUR Müdürü Ferhat Metin ile Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney katıldı. Protokolün imzalanmasının ardından alım sürecinin takvimi başladı.



TYP kapsamında alınacak personeller, Kırıkkale merkez ve ilçelerdeki okulların bakım, onarım ve temizlik işlerinde 6 ay süreyle görev yapacak.



Kadro dağılımı ve alımların detayları ise şu şekilde belirlendi:



Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçe Okulların bakım, onarım ve temizlik işleri için 6 ay süreli Merkez 264, Yahşihan 33, Balışeyh 10, Bahşılı 9, Keskin 8, Çelebi 6, Sulakyurt 6, Delice 5 ve Çerikli 3 kişi olmak üzere toplam 350 kişilik TYT kapsamında personel alımı yapılacak.



Başvuru tarihinde aynı evde ikamet edenlerden sadece 1 kişi TYP' den faydalanabilir. Sonradan yapılan adres değişiklikleri kesinlikle kabul edilmeyecek.



27 Eylül 2017'den itibaren bir kişi TYP' den toplam 9 ay yararlanmış ise başvuru yapamayacak. Program devam ederken 9 aylık süresini dolduranlar ise sistem tarafından otomatik çıkartılacak.



Başvuru tarihi itibariyle aynı adreste oturanların hane gelirleri toplamı net asgari ücretin 1,5 katını (33.157 TL) geçenler TYP' den yararlanamayacak.



Sözleşme tarihinden geriye son 1 yıl içinde (TYP hariç) yüklenici kurumun bağlı ve yan kuruluşlarında çalışmamış olmak katılım şartları arasındadır.



Başvuru yapacak kişinin programa başvuru yaptığı tarihte esnaf BAĞKUR'lu olmaması, işsiz olması, emekli ve öğrenci olmaması (Açık öğretim hariç) en önemli şartlardan biridir.



Başvuru Tarihleri: 11.08.2025-15.08.2025 Saat:23.59 a kadardır.