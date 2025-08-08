İŞKUR TYP alımı yapılacak iller: TYP işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımları için başvuru süreci başladı. ŞKUR aracılığıyla yürütülecek alımlar; okullarda çevre düzenlemesi, güvenlik ve temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. 2025–2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki hazırlıkların tamamlanması amacıyla yapılacak bu alımlar, geçici süreli istihdam sağlayacak. Peki, TYP işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
2025–2026 eğitim öğretim yılına yaklaşılırken, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere temizlik personeli alımları yapılacak. Yeni dönem öncesinde İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek bu alımlar, temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuru tarihleri ve kura süreçleri, adayların gündeminde yer alıyor.