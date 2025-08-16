İŞKUR TYP kura sonuçları 2025 bilgisi | MEB TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce birçok ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. İŞKUR TYP başvurusunda bulunan adaylar ise başvuru sonuçlarına odaklandı. Başvuru süreci tamamlanan illerde kura çekimine göre sonuçlar belirleniyor. Adaylar, İŞKUR TYP kura sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabiliyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları illere göre tek tek belirleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden kura sonuçları sorgulanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 18 yaşını tamamlayan, emekli ve malul aylığı almayan, eski hükümlüler, engelliler, kadınlar, 35 yaş üstü bireyler İŞKUR TYP alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru şartlarını sağlayan ve kurada ismi yer alan adaylar, belirlenen tarihlerde ilgili belgeleri teslim ederek görevlerine başlıyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olarak görev yapmak isteyenler İŞKUR TYP alımlarına başvurularını yaptı. Başvuru tarihleri ve kura tarihleri farklı olduğundan başvuru sonuçları farklı tarihlerde açıklanıyor.

Adayların sonuçları öğrenebilmeleri için başvuru yaptıkları il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Kastamonu, Bolu, Ordu gibi illerde kura sonuçları belli oldu.

Son olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yeni açıklamada "  Asil ve yedek isim listeleri Noter tarafından onaylandıktan sonra web sitemizde ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.

Alternatif olarak İŞKUR TYP kura sonuçları bireysel olarak e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattı kullanılarak sorgulanabiliyor.

KASTAMONU MERKEZ ASİL KURA SONUCU AÇIKLANDI

Kastamonu  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) merkez asil kura sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Ordu ili için toplam 260 alım yapılacak. 

ORDU İLİ İÇİN KURA SONUÇLARI İLAN EDİLDİ 

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 Ağustos’ta düzenlenen kura sonuçlarını erişime açtı. Ordu’nun Akkuş ilçesinde toplam 17 TYP personel alımı gerçekleştirilecek. Toplum yararına programı kura çekimi sonuç listesine Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

BAZI İLLERDE BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kastamonu’da 1-5 Ağustos, Ordu’da 1-5 Ağustos, Sinop’ta 7-11 Ağustos, Zonguldak’ta ise 11-15 Ağustos tarihleri arasında başvurular tamamlandı. Bilecik’te 15-19 Ağustos arasında yapılacak başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

TYP başvuruları e-İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da İŞKUR İl/Şube Müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor.

