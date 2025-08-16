İŞKUR TYP kura sonuçları 2025 bilgisi | MEB TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olarak görev yapmak isteyenler İŞKUR TYP alımlarına başvurularını yaptı. Başvuru tarihleri ve kura tarihleri farklı olduğundan başvuru sonuçları farklı tarihlerde açıklanıyor.



Adayların sonuçları öğrenebilmeleri için başvuru yaptıkları il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Kastamonu, Bolu, Ordu gibi illerde kura sonuçları belli oldu.

Son olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yeni açıklamada " Asil ve yedek isim listeleri Noter tarafından onaylandıktan sonra web sitemizde ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.



Alternatif olarak İŞKUR TYP kura sonuçları bireysel olarak e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattı kullanılarak sorgulanabiliyor.