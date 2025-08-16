İŞKUR TYP kura sonuçları 2025 bilgisi | MEB TYP temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce birçok ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. İŞKUR TYP başvurusunda bulunan adaylar ise başvuru sonuçlarına odaklandı. Başvuru süreci tamamlanan illerde kura çekimine göre sonuçlar belirleniyor. Adaylar, İŞKUR TYP kura sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabiliyor.
İŞKUR TYP kura sonuçları illere göre tek tek belirleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden kura sonuçları sorgulanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 18 yaşını tamamlayan, emekli ve malul aylığı almayan, eski hükümlüler, engelliler, kadınlar, 35 yaş üstü bireyler İŞKUR TYP alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru şartlarını sağlayan ve kurada ismi yer alan adaylar, belirlenen tarihlerde ilgili belgeleri teslim ederek görevlerine başlıyor.