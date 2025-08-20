İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2025 yılı kura sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelinde farklı illerde noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar sonrasında asil ve yedek aday listeleri erişime açılıyor. TYP kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli projelerde geçici süreyle istihdam edilecek vatandaşlar, sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte il il İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı.
İŞKUR tarafından düzenlenen TYP alımlarında başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarına göre belirlenen asil adaylar ile boş kontenjanlar için çağrılacak yedek adayların isim listesi, İŞKUR’un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, “İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı 2025” bağlantısını kullanarak il bazında sonuçlara ulaşabiliyor.