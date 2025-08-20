İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2025 yılı kura sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelinde farklı illerde noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar sonrasında asil ve yedek aday listeleri erişime açılıyor. TYP kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli projelerde geçici süreyle istihdam edilecek vatandaşlar, sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. İşte il il İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı.

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama - 1

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP alımlarında başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarına göre belirlenen asil adaylar ile boş kontenjanlar için çağrılacak yedek adayların isim listesi, İŞKUR’un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, “İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı 2025” bağlantısını kullanarak il bazında sonuçlara ulaşabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama - 2

İL İL TYP KURA SONUÇLARI 2025

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvuruda bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru sayfasını kontrol ederek kura çekimlerinin yapacağı tarihi öğrenebilecek.

İŞKUR e-Devlet ekranındaki "Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru" ekranı üzerinden il il kura sonuçları sorgulanabiliyor.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama - 3

BİLECİK'TE TYP KURALARI ÇEKİLECEK

İŞKUR Bilecik İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1 Eylül 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak 6 ay süreyle il genelindeki okulların temizlik hizmetlerini karşılamak üzere 230 geçici personel istihdam edileceğini açıklamıştı.

19 Ağustos tarihinde sona erecek başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. 230 temizlik personeli için kura çekiminin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kura tarihi duyurulacak.

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama - 4

İL İL BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kastamonu’da 1-5 Ağustos, Ordu’da 1-5 Ağustos, Sinop’ta 7-11 Ağustos, Zonguldak’ta ise 11-15 Ağustos tarihleri arasında başvurular tamamlandı. Bilecik’te ise 15-19 Ağustos arasında yapılacak başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama - 5

İŞKUR TYP TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP başvuruları e-İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da İŞKUR İl/Şube Müdürlükleri aracılığıyla yapılabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER