İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İl il TYP kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi sorgulama

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP alımlarında başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarına göre belirlenen asil adaylar ile boş kontenjanlar için çağrılacak yedek adayların isim listesi, İŞKUR’un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, “İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı 2025” bağlantısını kullanarak il bazında sonuçlara ulaşabiliyor.