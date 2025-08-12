İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı? Kastamonu, Giresun, Sinop başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala birçok ilde okullara personel alımı yapılacak. Başvuru tarihleri illere göre farklılık gösterirken Sinop’ta başvurular 11 Ağustos’ta tamamlanırken Kastamonu’da ise müracaatlar 5 Ağustos’ta tamamlanmıştı. Benzer şekilde Ordu’da ise başvurular 5 Ağustos’ta sona erdi. e-Devlet ve İŞKUR aracılığıyla başvurularını yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı. İŞKUR TYP personel alımı sonuçları kura çekimine göre belirleniyor. Peki İŞKUR TYP temizlik görevlisi kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuru sonucu sorgulama ekranı…
İŞKUR birçok ilde eğitim öğretim yılının birinci döneminde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alımı ilanları yoğun ilgi görürken gözler sonuçlara çevrildi. TYP’de personel olarak görev yapacaklar en fazla 9 ay boyunca görev alabiliyor. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP başvuru sonuçlarını isim listesi şeklinde açıkladı. Kastamonu TYP personel alımı için kura çekimi 12 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştiriliyor. İŞKUR TYP personel alımı başvurusunda bulunanlar ise sonuçlara odaklandı. Sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanıyor. Personellerin çalışma süreleri ise 1 Eylül - 27 Şubat tarihleri arasında olacak. Peki İŞKUR TYP temizlik görevlisi sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin son durum…