İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) noter çekilişi il milli eğitim müdürlükleri kanallarından canlı olarak yayınlandı

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programına (İUP) başvurular 4 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP)  kura sonuçları il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan ediliyor. 

Kura sonucunu öğrenmek için bağlı bulunduğunuz il - ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet adreslerini inceleyin.

TÜRKİYE HABERLERİ

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 2

İUP DETAYLARI

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 3
DAHA FAZLA GÖSTER