İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) noter çekilişi il milli eğitim müdürlükleri kanallarından canlı olarak yayınlandı
İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programına (İUP) başvurular 4 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan ediliyor.
Kura sonucunu öğrenmek için bağlı bulunduğunuz il - ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet adreslerini inceleyin.