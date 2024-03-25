İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye başkanı kimdir? İslahiye Belediye başkan adayları
İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye Başkanı kimdir? İslahiye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep İslahiye Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep İslahiye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep İslahiye yerel seçim sonuçları..
İSLAHİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep İslahiye Belediyesini 18.183 alınan oy ve %49.63 oy oranı ile AK Parti adayı Kemal Vural kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.63
- CHP%41.41
- Saadet Partisi%5.07
- DP%3.49
- BTP%0.26
- İLYAS GEZER%0.15