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İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye başkanı kimdir? İslahiye Belediye başkan adayları

İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye Başkanı kimdir? İslahiye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gaziantep İslahiye Belediyesini hangi parti kazandı ve Gaziantep İslahiye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gaziantep İslahiye yerel seçim sonuçları..

İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye başkanı kimdir? İslahiye Belediye başkan adayları - 1

İSLAHİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gaziantep İslahiye Belediyesini 18.183 alınan oy ve %49.63 oy oranı ile AK Parti adayı Kemal Vural kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.63
  • CHP%41.41
  • Saadet Partisi%5.07
  • DP%3.49
  • BTP%0.26
  • İLYAS GEZER%0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye başkanı kimdir? İslahiye Belediye başkan adayları - 2

İSLAHİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İslahiye Belediyesi Başkanı Kemal Vural Kimdir?

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1969 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İslahiye’de tamamladı.

Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü 1989 yılında kazandı. 1993 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1995 yılında kısa dönem olarak vatani görevini yerine getirdi.

İslahiye’de Zirai ilaç ve tarım ürünleri bayii olarak ticaret hayatına 1997 yılında atıldı. Kendi arazilerinde çiftçilik yaparak bir yandan da bölge tarımının gelişmesinde katkı sağlayarak yeni tarım aletlerinin bölgeye kazandırılmasında öncülük etti.

2009 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına seçildi. İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı döneminde kirada olan İslahiye Ticaret Odasına yeni hizmet binası kazandırarak üyelerin ve halkın hizmetine sundu.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesinnin kurulmasında bölgede yapılacak olan beş sulama göleti projesinde aktif olarak rol aldı.

2013 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına ikinci defa seçildi. İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı devam ederken 30.11.2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İslahiye Belediye Başkan adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde İslahiye Belediye Başkanlığına seçildi.

İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye başkanı kimdir? İslahiye Belediye başkan adayları - 3

İSLAHİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KEMAL VURAL
  • SÜLEYMAN YILMAZ
  • HACER BÜLBÜL
  • HATİCE SİBEL ÖLÇAL
  • NİYAZİ İNCEARIK
  • MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
  • MEHMET GÜLLÜ AYDIN
  • MUSTAFA ÖZTÜRK
  • KEMAL KAYA
  • ÖMER MURAT KARACA
  • ALİ DEMİR
  • OKAN ÖZTÜRK
  • MEHMET ŞİMŞEK
  • İSMAİL AKDOĞAN
  • MEHMET MUSTAFA YAKAR
  • BEKİR YÜCEL
  • CUMA DAL
İslahiye Belediyesi hangi partide? İslahiye Belediye başkanı kimdir? İslahiye Belediye başkan adayları - 4

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