İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye?
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarihi gündemdeki haberler nedeniyle merak ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Oturumu Dışişleri Bakanlar Konseyi gerçekleştirliyor. Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye?
İslam İşbirliği Teşkilatı, Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere İslam Konferansı Teşkilatı adıyla kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır.