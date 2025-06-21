İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarihi gündemdeki haberler nedeniyle merak ediliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Oturumu Dışişleri Bakanlar Konseyi gerçekleştirliyor. Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye? - 1

İslam İşbirliği Teşkilatı, Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere İslam Konferansı Teşkilatı adıyla kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır.

TÜRKİYE HABERLERİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye? - 2

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NA HANGİ ÜLKELER ÜYE? 

Türkiye kuruluşundan bu yana islam işbirliği Teşkilatı'na üye. Teşkilata üye olan diğer ülkeler;
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bruney Darüsselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye*, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus,Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye? - 3

TEŞKİLATIN TARİHÇESİ

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Müslümanların üçüncü mukaddes mabedi olan ve İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın, 21 Ağustos 1969 tarihinde Avustralyalı radikal bir Yahudi tarafından kundaklanması sonrasında İslam dünyasında uyanan tepkiler üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansı’nda alınan bir kararla kurulmuştur.


İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ne zaman kuruldu, hangi ülkeler üye? - 4

1970 Mart ayında Cidde’de gerçekleştirilen 1. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Genel Sekreterliğin oluşturulmasına ve Sekretaryanın, Kudüs’ün kurtarılmasına kadar, Cidde'de faaliyet göstermesine karar verilmiş, ayrıca bir Genel Sekreter atanmıştır.

İKÖ ismi, 28-30 Haziran 2011 tarihlerinde Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirilmiştir.

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