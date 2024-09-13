İsmail, sigortası yapılana kadar can çekişmiş: İş kazası sonrası sigortaya girişi yapıldı
Ankara'da iş yerinde çalışırken baklava arabasıyla 4 metrelik merdivenden düşen ve sigorta girişi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edilen 26 yaşındaki İsmail Can Seçkin, yoğun bakımda 22 gün sonra hayatını kaybetti. İş yeri yetkilisi iddiaları yalanladı.
Yenimahalle ilçesindeki bir tatlı imalathanesinde 19 Ağustos'ta tatlı ustası İsmail Can Seçkin, iddiaya göre iş yerinde baklava arabası ile 4 metrelik merdivenden düşerek ağır yaralandı.
Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Seçkin, yoğun bakımda 22 gün sonra hayatını kaybetti.
Seçkin'in kazanın ardından sigorta girişi yapılana kadar bekletildiği, sigortası yapıldıktan sonra ambulans çağrılıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Seçkin'in sigorta girişinin e-Devlet kayıtlarında da kaza tarihi olan 19 Ağustos'ta yapıldığı görüldü. Kayıtlarda, Seçkin'in 2 yıllık periyotlarla sigorta çıkışı yapıldığı, en son sigorta çıkışının ise geçen mart ayında yapıldığı görüldü.