İsmailağa Camisi avlusunda silah sesleri: Bir kişi havaya ateş açtı
İstanbul Fatih’teki İsmailağa Camisi’ne cuma vakti gelen bir kişi, avluda silahla havaya ateş açtı. Beş el ateş ettiği öğrenilen şüpheli, olayın ardından camiye geldiği aracı bırakarak kaçtı. Polis şüpheliyi arıyor.
Fatih’teki İsmailağa Camisi’ne gelen bir kişi havaya ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba Manyasizade Caddesi’ndeki İsmail Ağa Camisi’ne cuma vakti gelen bir kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.