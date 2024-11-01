İsmailağa Camisi avlusunda silah sesleri: Bir kişi havaya ateş açtı

İstanbul Fatih’teki İsmailağa Camisi’ne cuma vakti gelen bir kişi, avluda silahla havaya ateş açtı. Beş el ateş ettiği öğrenilen şüpheli, olayın ardından camiye geldiği aracı bırakarak kaçtı. Polis şüpheliyi arıyor.

İsmailağa Camisi avlusunda silah sesleri: Bir kişi havaya ateş açtı - 1

Fatih’teki İsmailağa Camisi’ne gelen bir kişi havaya ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Manyasizade Caddesi’ndeki İsmail Ağa Camisi’ne cuma vakti gelen bir kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

İsmailağa Camisi avlusunda silah sesleri: Bir kişi havaya ateş açtı - 2

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

İnceleme yapan ekipler, avluda beş kovan buldu.

Şüphelinin geldiği araç ise caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu.
DAHA FAZLA GÖSTER