İsmi başını yaktı: Ne maaş alabiliyor, ne hastaneye gidebiliyor

EMEKLİ MAAŞINI ALAMIYOR

Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü için emekli maaşını alamadığını belirten Mehmet Kurt, "Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum." dedi.