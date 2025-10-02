İsmi başını yaktı: Ne maaş alabiliyor, ne hastaneye gidebiliyor
Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Kurt, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. Bir trafik kazasında yaşamını yitiren adamla aynı ismi taşıyan Kurt, karışıklık nedeniyle sisteme ölü diye kaydedilince ne maaşını çekebiliyor, ne de hastaneye gidebiliyor.
Konya nüfusuna kayıtlı 73 yaşındaki Mehmet Kurt, yaşadığını ispat etmek için hukuk mücadelesi başlattı.
Antalya'da yaşayan Mehmet Kurt isimli adam, 6 Eylül günü memleketi Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı.
Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi.
Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.