İsmi başını yaktı: Ne maaş alabiliyor, ne hastaneye gidebiliyor

Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Kurt, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. Bir trafik kazasında yaşamını yitiren adamla aynı ismi taşıyan Kurt, karışıklık nedeniyle sisteme ölü diye kaydedilince ne maaşını çekebiliyor, ne de hastaneye gidebiliyor.

Konya nüfusuna kayıtlı 73 yaşındaki Mehmet Kurt, yaşadığını ispat etmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Antalya'da yaşayan Mehmet Kurt isimli adam, 6 Eylül günü memleketi Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı.

Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi.

Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.

İSİMLER KARIŞTI, ÖLÜ DEDİLER

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına öldü olarak geçti.

Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi.

EMEKLİ MAAŞINI ALAMIYOR

Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü için emekli maaşını alamadığını belirten Mehmet Kurt, "Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum." dedi.

"EŞİMİ TEDAVİ ETTİREMİYORUM"

Kayıtlarda ölü göründüğü için kanser hastası olan eşinin de tedavisini sürdüremediğini ifade eden Kurt, "Çünkü ölen kişinin ailesi, SGK'ya müracaat edip öldüğünü kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları, sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş." dedi.

Eşinin tedavisinin aksadığını söyleyen Kurt, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

