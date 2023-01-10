İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı

Elazığ'da 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede ölen zihinsel engelli 12 yaşındaki Zühal G.'nin cenazesini annesi kabul etmedi. Zühal, Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından toprağa verildi. Zühal'in mezarına isminin yazdığı mezar taşı yerine üzerinde numara olan metal plaka konuldu.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 1

Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli Zühal G. toprağa verildi.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 2

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G., bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 3

Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 4

İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, dün yaşamını yitirdi.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 5

İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 6

Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsmi yok numarası var: Annesi zihinsel engelli kızına sahip çıkmadı - 7

Zühal'in mezarını düzelten görevli, "Gerçekten insanlık ayıbı. İnsanın bu kadar sahipsiz olması gerçekten çok vahim bir şey. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin, Allahutaala kimseyi sahipsiz koymasın. Kimsesizlerin sahibi Allah'tır" dedi.

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