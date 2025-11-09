Ispanak sanıp yediler, tek tek fenalaştılar: 11 kişi hastanelik oldu, birinin durumu ağır
DHA
Niğde'de akşam yemeğinde ıspanak sandıkları güzelavrat otundan yiyen aynı aileden 11 kişi zehirlendi. Zehirlenen aile bireylerinden birinin durumu ağır.
Niğde'de ıspanak sanarak yedikleri güzelavrat otundan zehirlenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün akşam Karaatlı beldesinde meydana geldi.
YEMEKTEN SONRA FENALAŞTILAR
Aile üyeleri M.Ö. (80), S.Ö. (53), R.Ö. (31), B.Ö. (19), M.Ö. (26), M.Ö. (21), İ.S. (34), Z.R. (26), B.N.Ö. (26), S.Ö. (4) ve M.Ö. (3), akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı şikayeti görülen aile bireylerinden bazılar fenalaştı.
Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip yardım istedi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aile üyeleri, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlatamadığı, B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.
ISPANAK SANDILAR
Ailenin, ıspanak sanarak doğadan topladıkları güzelavrat otunu yemeklerine karıştırdığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.