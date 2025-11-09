Ispanak sanıp yediler, tek tek fenalaştılar: 11 kişi hastanelik oldu, birinin durumu ağır

İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aile üyeleri, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlatamadığı, B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.