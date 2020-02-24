İspanya'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

İspanya'nın Kanarya Adaları'nı kum fırtınası vurdu. Fırtınanın görüş mesafesini azaltması nedeniyle ülkede bazı uçuşlar iptal edildi. İspanya'yı vuran kum fırtınası ülkeyi turuncuya bürüdü. Sahra Çölü'nden şiddetli rüzgarların Kanarya Adaları'na taşıdığı kum, fırtınaya neden oldu. Fırtına nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi kısalırken havayolu trafiğinde aksamalar yaşandı. Yüzlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. İspanyol yetkililer ise üst solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu. Kanarya Adaları'nda etkili olan kum fırtına ''Calima'' adıyla anılıyor.