İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık
İstanbul'da bir çok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiğini belirten etiketler yapıştırıldı. QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirilirken tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildiği öğrenildi. İSPARK'ın böyle bir uygulaması olmadığı öğrenilirken uyarıda bulunuldu.
İstanbul'da, birçok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan karekodlu etiketler yapıştırıldı.