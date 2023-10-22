İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık

İstanbul'da bir çok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiğini belirten etiketler yapıştırıldı. QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirilirken tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildiği öğrenildi. İSPARK'ın böyle bir uygulaması olmadığı öğrenilirken uyarıda bulunuldu.

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık - 1

İstanbul'da, birçok noktada park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları bulunan karekodlu etiketler yapıştırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık - 2

Etiketlerin üzerinde, "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiği yazıyor.

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık - 3

QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirilirken tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildi.

İSPARK tuzağı ile dolandırıcılık - 4

İSPARK'TAN UYARI

İSPARK'tan yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular; Araçların üzerine şirketimizin logosuyla birlikte QR kod koyarak dolandırıcılık girişimi ile karşılaşılmıştır. Şirketimiz tarafından başvuru yapılan Sulh Ceza Hakimliği'nden ilgili siteye erişimin engellenmesi kararı aldırılmış ve failler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. QR kod ile borç ödeme şeklinde bir uygulamamız olmadığını bildirir, dolandırıcıların muhtemel yeni girişimlerine karşı İstanbulluları uyarırız." ifadeleri yer aldı.

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