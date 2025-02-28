ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? ŞARKİKARAAĞAÇ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? ŞARKİKARAAĞAÇ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 ŞARKİKARAAĞAÇ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Isparta Şarkikaraağaç iftar vakti saat kaçta okunuyor? Şarkikaraağaç için iftar saatleri ne kadar kaldı? Şarkikaraağaç iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Şarkikaraağaç Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Isparta Şarkikaraağaç oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Isparta Şarkikaraağaç iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Şarkikaraağaç Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Şarkikaraağaç oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Şarkikaraağaç iftar vakti saati 18:54 vaktinde okunacak.