ISPARTA YENİŞARBADEMLİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? YENİŞARBADEMLİ İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? YENİŞARBADEMLİ İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 YENİŞARBADEMLİ Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Isparta Yenişarbademli iftar vakti saat kaçta okunuyor? Yenişarbademli için iftar saatleri ne kadar kaldı? Yenişarbademli iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Yenişarbademli Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Isparta Yenişarbademli oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
ISPARTA YENİŞARBADEMLİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Isparta Yenişarbademli iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Yenişarbademli Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Yenişarbademli oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Yenişarbademli iftar vakti saati 18:55 vaktinde okunacak.