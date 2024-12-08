Isparta'da 150 tonluk yeni su kaynağı hattını delip su çaldılar
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılamak için başlatılan sondaj çalışmaları sonucunda saatte 150-160 ton su sağlayabilecek bir kaynak bulunmuştu. Ancak bir vatandaşın su hattına izinsiz müdahale ederek kendi bahçesini sulamak için boru bağladığı tespit edildi.
Eğirdir'de sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Konya Bucağı Çiçeklikaya mevkiinde başlatılan sondaj çalışmaları, bölgedeki su sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım olarak tamamlanmıştı. Sondaj çalışmaları sonucunda, saatte 150-160 ton su sağlayabilecek bir kaynak bulunmuş ve özellikle Bağlar ve Pınar Pazarı mahallelerindeki içme suyu sıkıntısının çözümü için umut olmuştu.