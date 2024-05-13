Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü

Isparta’da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı. Dairedeki duvarların yıkıldığı, kapıların yerinden söküldüğü ve eşyaların zarar gördüğü patlamayla ilgili savcılık inceleme başlattı.

Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü - 1

Isparta’da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

Kepeci Mahallesi’ndeki 1216 Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü - 2

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş’yi dışarı çıkardı.
Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü - 3

Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş, tedavi için hastaneye götürüldü.

Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü - 4

Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların çöktüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi.

Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü - 5

Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü - 6

Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu.

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