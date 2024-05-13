Isparta’da apartman dairesinde patlama: Duvarlar çöktü, kapılar yerinden söküldü
Isparta’da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı. Dairedeki duvarların yıkıldığı, kapıların yerinden söküldüğü ve eşyaların zarar gördüğü patlamayla ilgili savcılık inceleme başlattı.
Isparta’da bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.Kepeci Mahallesi’ndeki 1216 Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.