Isparta'da deve kuşu satışı: "Sıfır telefonla takas edilir"

Şükrü Altuğ'un yeğeni Sait Altuğ, deve kuşunun oldukça neşeli ve dans etmeyi seven bir hayvan olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok heyecanlandık, hayvan bizimle çok iyi anlaşıyordu. Dans etmesi ve neşeli halleri bizi mutlu ediyordu. Ama yer sorunumuz nedeniyle satışa çıkardık. İleride daha büyük bir alanımız olursa tekrar almak isteriz." diye konuştu.