Isparta'da deve kuşu satışı: "Sıfır telefonla takas edilir"
Isparta'da 7 aydır beslediği deve kuşunu internet ortamından 25 bin liraya satışa koyan bir vatandaş ilanın açıklama kısmına "Sıfır marka cep telefonu ile takas olur" yazarak ilginç bir alışveriş yöntemine imza attı.
Isparta'nın Sav kasabasında yaşayan Şükrü Altuğ, 7 aydır beslediği deve kuşunu, yer sıkıntısı yaşayınca satma kararı aldı.
Altuğ, 1 aylık yavruyken aldığı ve 7 ayda oldukça büyüyen deve kuşunu sosyal medya ve internet sitesi üzerinden 25 bin TL'ye satışa çıkardı.