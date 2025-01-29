Isparta'da dinozor kimlik kontrolüne takıldı
Isparta'da dinozor kostümüyle dolaşan bir genç, polis ekiplerinin GBT sorgusuna takıldı. Dinozoru durduran polisler, kimlik kontrolü sırasında kahkahalarını tutamadı. GBT sorgusu sonrası yaşadıklarını anlatan genç, "İlk başta çok korktum, kimlik numaramı sorduklarında aklım gitti. Daha sonra kimlik numaramı söyledim, sonra da bana direkt ‘git' dediler. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı” dedi.
Isparta'da Berkay Başa isimli bir genç, yaklaşık 4 haftadır her gün giydiği devasa dinozor kostümüyle şehir sokaklarına renk katıyor.
Dinozor kostümüyle dolaşan Başa, hem esnafın hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İlk başta hayrete sebep olan dinozor, kısa sürede eğlence kaynağına dönüşüyor. Vatandaşlar dinozorla fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazıları onu motosiklete bindirip gezdirmek istiyor.