Isparta'da dinozor kimlik kontrolüne takıldı

"İNSANLARI BİR NEBZE MUTLU ETMEK İSTEDİM"

Başa, dinozor kostümü giymeye başlamasının tamamen eğlence amaçlı olduğunu belirterek, "Şehrimize biraz renk katmak istedim. Ailemle birlikte bu kostümü aldık. İnsanları biraz olsun mutlu edebilmek benim için çok önemli. Sokakta beni gören herkes gülümsüyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Yaklaşık dört haftadır her akşam bu kostümü giyerek dolaşıyorum ve insanların yüzündeki mutluluğu görmek beni çok sevindiriyor.” ifadelerini kullandı.