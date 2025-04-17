Isparta'da "zirai don" etkisi; elma, gül, kiraz ve kayısıda kayıp büyük

"KAYIPLARIMIZ MAALESEF ÇOK BÜYÜK"

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ise "Maalesef tarihimizin en büyük zirai don olayını yaşadık. Kayıplarımız hem tarım şehri Isparta'mızda hem de Türkiye genelinde maalesef çok büyük. Kayseri'de sıcaklıkların eksi 20'lere, Niğde bölgesinde eksi 15'lere, Karaman bölgesinde eksi 12'lere ve ilimizde de eksi 8'lere kadar düştüğü bir hava durumu yaşadık. Elmadaki kaybımız yaklaşık 700 bin ton civarında. Kirazda 40 bin ton, yükselen değerimiz kayısıda 70 bin ton kayıp söz konusu. Gülde henüz net olmamakla beraber ilk tespitlerimize göre yüzde 30 civarında kayıp öngörüyoruz. Rakamsal olarak baktığımızda ise ilimizin kaybı yaklaşık 18- 20 milyar TL gibi görünüyor. Bu durum bizleri derinden üzüyor; çiftçilerimizin ve emekçilerimizin bu yılki emekleri maalesef boşa çıktı" dedi.