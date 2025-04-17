Isparta'da "zirai don" etkisi; elma, gül, kiraz ve kayısıda kayıp büyük
Isparta'da zirai don afeti nedeniyle elma, gül, kiraz ve kayısı başta olmak üzere birçok tarım ürününde büyük zarar oluştu. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, "İlimizin kaybı yaklaşık 18- 20 milyar TL gibi görünüyor" dedi.
Türkiye'de birçok bölgeyi etkileyen zirai don nedeniyle Isparta'da da elma, gül, kiraz ve kayısı olmak üzere tarım ürünlerinde ciddi zararlar meydana geldi. Meteorolojinin don uyarısına karşı üreticiler birtakım önlemler almaya çalıştı ancak yeterli olmadı. Ağaçtaki çiçekler dona teslim oldu. Yaşanan felaket sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.