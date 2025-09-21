Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri sevdiği pembe renkle boyadığı eviyle tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda hakkında yapılan haberlerin ardından kendisine "nazar değdiğine" inanan Akkul, artan sağlık sorunları nedeniyle yürüyemez hale geldiğini, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve birlikte yaşadığı oğluna yük olduğunu belirterek akülü engelli sandalyesi istiyor.
Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının küçük yaşlarda başladığını söyledi.