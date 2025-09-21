Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı

Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri sevdiği pembe renkle boyadığı eviyle tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda hakkında yapılan haberlerin ardından kendisine "nazar değdiğine" inanan Akkul, artan sağlık sorunları nedeniyle yürüyemez hale geldiğini, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve birlikte yaşadığı oğluna yük olduğunu belirterek akülü engelli sandalyesi istiyor.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 1

Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 2

Pembe rengine tutkusunu çocukluğundan beri yaşadığını belirten Sakine Akkul, "O zamanlar yokluk içindeydik. Bayramlarda babam hepimize yeni kıyafet almak için alışverişe giderdi. Ben her zaman, 'baba ne alırsan al, pembe olsun' derdim. Babam 'başka renk olmaz mı' diye sorduğunda da 'hayır, olmaz. Pembe almazsan giymem' diye diretirdim. Babam da Isparta'yı alt üst eder, mutlaka pembe bir şey bulur ve gönlümü almak için getirirdi. O aldıklarını kucağıma alıp onlarla uyur, 'sabah olsa da giysem' diye heyecanla beklerdim" şeklinde konuştu.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 3

"ÇOÇUKLARIMA BİLE PEMBE KIYAFETLER ALIR GİYDİRİRDİM"

"Şimdi üç çocuğum var biri kız, ikisi erkek. Onlara da hep pembe kıyafetler alıp giydirdim. Bu evi de tek başıma yaptım. Gerektiğinde taş taşıdım, duvarları kendim boyadım. Burada çok emeğim var" dedi.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 4

"Evinin rengi ve insanların kendisini tanımaları sebebiyle kendisine nazar değdiğini ve hastalığının ilerlediğini söyleyen Sakine teyze, "Özellikle son bir yıldır tuvalete bile kalkıp gidemiyorum, kötü durumdayım. Bu sokak kapısından çıkmayalı tam iki yıl oldu. Ölüm, mevlit, düğün gibi her türlü davet oluyor ama yürüyemediğim için gidemiyorum. Yürümekte çok zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 5

"KEŞKA ŞARJLI ARABAM OLSA BİNİP GEZEBİLSEM"

Şarjlı bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ancak maddi durumu sebebiyle alamadığını söyleyen Sakine teyze, "Eve mahkûm oldum. Yürüyemedikçe ağlıyor, iştahımı kaybediyor ve daha da hasta oluyorum.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 6

Şeker, tansiyon… Ne ararsanız var" şeklinde konuştu.

Isparta'nın "Barbie Teyzesi" pembe evine mahkum kaldı: Yürüyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı - 7
