Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Kadir Bey Camii önünde, 115. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kepçe ile caddeye gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttı ve kaldırımda kazı yapmaya başladı. Ancak çalışma sırasında elektrik hattı ve doğalgaz boruları zarar gördü. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.