Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı!

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kepçe ile geldikleri mahallede kaçak kazı yapmaya çalışırken elektrik ve doğalgaz hatlarına zarar verince yakayı ele verdi.

Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı! - 1

Olay, saat 22.00 sıralarında Kadir Bey Camii önünde, 115. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kepçe ile caddeye gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttı ve kaldırımda kazı yapmaya başladı. Ancak çalışma sırasında elektrik hattı ve doğalgaz boruları zarar gördü. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı! - 2

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin herhangi bir resmi kurumda görevli olmadığı ortaya çıktı. Şahısların, kaçak define aramak amacıyla kazı yaptığı anlaşıldı. Kazıda kullanılan kepçeye el konulurken, Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve ismi henüz öğrenilemeyen diğer şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı! - 3

Elektrik ve doğalgaz hatlarına verilen zarar nedeniyle ilgili ekipler bölgeye gelerek onarım çalışmalarına başladı.

Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı! - 4

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı! - 5

ADLİYEDE SORULARI YANITSIZ BARIKTILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde gazetecilerin “Bu cesareti nereden buldunuz?” ve “Gerçekten belediye personeli misiniz?” sorularını yanıtsız bıraktı.

Isparta'ta film gibi olay: Dört kafadar yeraltı hatlarını patlatınca yakalandı! - 6

Polis tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin herhangi bir resmi kurumda görevli olmadıkları tespit edilmişti. Olayda kullanılan kepçeye el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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