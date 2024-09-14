İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı

"KANI YERDE KALMAYACAK"

Numan Kurtulmuş, Didim'deki cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hem büyük hüzün içindeyiz hem de öfke içindeyiz. Tükiye’nin tamamının aklının ve kalbinin burada olduğunu biliyoruz. Ayşenur bütün milletimizin evladıdır. Türkiye’nin bütün siyasi partilerinin temsilcilerinin burada olduğunu biliyoruz. Milli şehit olarak, Filistin davasının önemli bir sembolü olarak Ayşenur evladımıza sahip çıkıyoruz."

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye'nin sürece müdahale ettiğini söyleyen Kurtulmuş, burada da otopsi raporlarının çıkarıldığını belirtti ve "Kanı yerde kalmayacak. Bütün uluslararası mahkemelerde hesap soracağız" diye ekledi.

Meclis başkanı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirerek, Eygi'nin, Biden'ın söylediği gibi yerden seken bir kurşunla değil doğrudan kulağının arkasından vurulduğunu ifade etti.