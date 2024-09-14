İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Didim'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Türk ve Amerikan vatandaşı olan insan hakları savunucusu Eygi, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı Nablus'ta düzenlenen eylemde vurulmuştu. Törende konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" dedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İnsan hakları aktivisti Eygi, Filistin topraklarındaki yerleşimlerin genişletilmesine karşı Nablus'un Beyta beldesinde, 6 Eylül'de düzenlenen protestoda, İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulmuştu.