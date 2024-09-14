İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Didim'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Türk ve Amerikan vatandaşı olan insan hakları savunucusu Eygi, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı Nablus'ta düzenlenen eylemde vurulmuştu. Törende konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" dedi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı - 1

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İnsan hakları aktivisti Eygi, Filistin topraklarındaki yerleşimlerin genişletilmesine karşı Nablus'un Beyta beldesinde, 6 Eylül'de düzenlenen protestoda, İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı - 2

İZMİR VE İSTANBUL'DA TÖRENLER

Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırıldı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.

Daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen Eygi'nin cenazesi, dün akşam saatlerinde Didim'e gönderildi. Didim Devlet Hastanesi'nde Eygi'nin naaşı askeri törenle karşılandı.

Cenaze namazı bugün, Didim Merkez Camisi'nde büyük bir kalabalığın katılımıyla kılındı.

Eygi daha sonra Didim Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı - 3

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törenden önce Eygi'nin babası Suat Eygi ve eşi Hamid Mazhar Ali, Altınkum ilçesindeki aile evinde taziyeleri kabul etti.​​​​​​​

Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da katıldı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı - 4

OTOPSİ RAPORLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Eygi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ikinci otopsinin ilk bulguları açıklandı.

Rapora göre ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlandı.

İlk otopsi Filistin Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştı. Raporda, "Eygi'yi başından hedef alan kurşunun neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı - 5

"KANI YERDE KALMAYACAK"

Numan Kurtulmuş, Didim'deki cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hem büyük hüzün içindeyiz hem de öfke içindeyiz. Tükiye’nin tamamının aklının ve kalbinin burada olduğunu biliyoruz. Ayşenur bütün milletimizin evladıdır. Türkiye’nin bütün siyasi partilerinin temsilcilerinin burada olduğunu biliyoruz. Milli şehit olarak, Filistin davasının önemli bir sembolü olarak Ayşenur evladımıza sahip çıkıyoruz."

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye'nin sürece müdahale ettiğini söyleyen Kurtulmuş, burada da otopsi raporlarının çıkarıldığını belirtti ve "Kanı yerde kalmayacak. Bütün uluslararası mahkemelerde hesap soracağız" diye ekledi.

Meclis başkanı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirerek, Eygi'nin, Biden'ın söylediği gibi yerden seken bir kurşunla değil doğrudan kulağının arkasından vurulduğunu ifade etti.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi, Didim'de son yolculuğuna uğurlandı - 6
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