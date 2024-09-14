İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor

KURTULMUŞ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi'nin Didim'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Cenaze'ye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor.

Eygi, Didim merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.