İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Didim'de düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Türk ve Amerikan vatandaşı olan insan hakları savunucusu Eygi, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı Nablus'ta düzenlenen eylemde vurulmuştu.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor - 1

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. 

İnsan hakları aktivisti Eygi, Filistin topraklarındaki yerleşimlerin genişletilmesine karşı Nablus'un Beyta beldesinde düzenlenen protestoda, İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor - 2

İZMİR VE İSTANBUL'DA TÖRENLER

Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırılmıştı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.

Daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde Didim'e gönderildi. Didim Devlet Hastanesi'nde Eygi'nin naaşı askeri törenle karşılandı. 

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor - 3

KURTULMUŞ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi'nin Didim'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.  

Cenaze'ye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor.

Eygi, Didim merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor - 4

OTOPSİ RAPORLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Eygi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ikinci otopsinin ilk bulguları açıklandı.

Rapora göre ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlandı.

İlk otopsi Filistin Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştı. Raporda, "Eygi'yi başından hedef alan kurşunun neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet ettiği" belirtildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Eygi memleketi Didim'de toprağa veriliyor - 5
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