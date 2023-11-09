İsrail, Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyine yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı. Kentin en önemli sağlık tesislerinden Endonezya Hastanesinin yakınlarına çok sayıda bomba düşerken büyük panik yaşandı. Yemen ve Irak'taki İran destekli güçlerse Gazze bombardımanına yanıt olarak drone ve füze saldırılarını sürdürdü.
Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çatışmalara her gün 4 saat ara vereceğini duyurmasına rağmen İsrail ordusunun saldırıları hız kesmeden sürüyor.