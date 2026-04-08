İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda yeni ayrıntılar. Teröristin eşinin ifadesi çıktı
08.04.2026 14:40
Son Güncelleme: 08.04.2026 15:15
AA
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önündeki saldırıya ilişkin, teröristlerin günler önce keşif yaptığı belirlendi. Yakalanan teröristlerden birinin eşinin de ifadesi ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun önündeki saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına bugün gözaltı sayısı yükseldi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR
İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Devam eden çalışmalarda, bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Böylelikle hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Ç. ve Enes Ç. ile dün yakalanan 3 şüpheliyle gözaltına alınanların sayısı 11 oldu.
ÖLEN TERÖRİSTİN SUÇ DOSYASI
NTV muhabiri Deniz Tüysüz, dün gözaltına alınan 3 şüphelinin DAEŞ bağlantısı olduğunun tespit edildiği açıkladı.
Saldırıda ölen teröristin 2018 yılında aile içi şiddet, cinayetten 3 yıl hapis yattığının ortaya çıktığını ve 2021 yılında da DAEŞ üyeliğinden mal varlığının 3 yıl boyunca dondurulduğu öğrenildiği bilgisini paylaşan Tüysüz, “Önümüzdeki saatlerde bu gözaltı sayısında artış yaşanabilir.” dedi.
Öte yandan çatışmada öldürülen Yunus E.S.'nin 2018 yılında Adana'da cinayete karıştığı da öğrenildi.
TERÖRİSTLER OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞ
Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.
EŞİNİN İFADESİ DE ALINDI
Teröristlerden Onur Ç.'nin eşinin de ifadesi alındı.
Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.
TERÖR SALDIRISI
Dün saat 12.00 sıralarında başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürmüş, bölgeye gelip polislere ateş açan 3 teröristten birisi öldürülmüştü.
İki polisin yaralandığı saldırıda ise iki terörist yaralı olarak ele geçirilmişti.
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, şüphelilerin bölgeye kamuflaj kıyafeti giyerek geldiği ve sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye giriş yaptıklarını dile getirmişti.