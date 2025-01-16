İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış

Amcasının ve iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir ile 11 Ocak Cumartesi günü Lübnan sınırından İsrail sınırını geçmeye çalıştıklarını aktaran Kaya, "İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaşımı olmuş, sonrasında iletişim kesilmiş. En kısa sürede, iyi haber alma umuduyla bekliyoruz." dedi.

Kaya, "Güzel haberler duymak istiyoruz.” diyerek yetkililerden yardım istedi.