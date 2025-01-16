İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış

Lübnan'dan İsrail sınırına geçmeye çalışan ve kendilerinden 5 gündür haber alınamayan 3 Türk'ten hala haber yok. Kayıp Hüseyin Kaya'nın en son İsrail Dov Dağı'nda canlı konum paylaştığı sonrasında ise iletişimin kesildiği ortaya çıktı.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış - 1

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacakları almak için ülkeye gitmeye karar verdi.

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İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış - 2

3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Lübnan'a gitti.

11 Ocak günü buradan İsrail’e geçmeye çalışan 3 arkadaşın aileleriyle paylaştığı canlı konum bağlantısı kesildi. 

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış - 3

Sezer Özdemir, ailesine attığı en son WhatsApp yazışmasında "Üstümüzde drone'lar uçuşuyor, hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış - 4

"GÜZEL HABERLER DUYMAK İSTİYORUZ"

Kendilerinden 5 gündür haber alınamayan 3 Türk'ten Hüseyin Kaya'nın (53) yeğeni esnaf Rıza Kaya (44), "Amcam İsrail'deki bir inşaat firmasının taşeronluğunu yapıyordu. Vizesi bitince geri yollandı. İçeride kalan parasını almak için İsrail'e gitmek istemiş." dedi.

İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış - 5

Amcasının ve iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir ile 11 Ocak Cumartesi günü Lübnan sınırından İsrail sınırını geçmeye çalıştıklarını aktaran Kaya, "İsrail Dov Dağı'nda en son canlı konumunu paylaşımı olmuş, sonrasında iletişim kesilmiş. En kısa sürede, iyi haber alma umuduyla bekliyoruz." dedi.

Kaya, "Güzel haberler duymak istiyoruz.” diyerek yetkililerden yardım istedi.

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