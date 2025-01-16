İsrail sınırında kaybolan 3 Türk'ten 5 gündür haber yok: En son canlı konum paylaşmış
Lübnan'dan İsrail sınırına geçmeye çalışan ve kendilerinden 5 gündür haber alınamayan 3 Türk'ten hala haber yok. Kayıp Hüseyin Kaya'nın en son İsrail Dov Dağı'nda canlı konum paylaştığı sonrasında ise iletişimin kesildiği ortaya çıktı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'de kalan alacakları almak için ülkeye gitmeye karar verdi.