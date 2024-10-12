İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: 5 ölü, 23 kişi yaralandı

LÜBNAN'DA İKİ BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.