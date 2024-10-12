İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: 5 ölü, 23 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Dahiye bölgesini hedef alan saldırıda Al Rassoul Al Azam Hastanesi yakınındaki bölgede çukur oluştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.