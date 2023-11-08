İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi

İstanbul Esenyurt'ta, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren bir kişi, restoran zincirinin şubesine saldırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" şeklinde ifadeler kullanan saldırgan gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 1

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., Esenyurt meydanında bulunan fast food restoran zincirinin şubesine geldi.

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İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 2

İş yerinin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., restoranın camlarını kırdı.

İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 3

Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" şeklinde ifadeler kullandı.

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İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 4

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 5

Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt Polis Merkezine götürüldü.

İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 6

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin fast food restoranının camlarını kırma anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi - 7

Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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