İsrail'in saldırılarına restoran zincirinin camlarını kırarak tepki gösterdi
İstanbul Esenyurt'ta, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren bir kişi, restoran zincirinin şubesine saldırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" şeklinde ifadeler kullanan saldırgan gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., Esenyurt meydanında bulunan fast food restoran zincirinin şubesine geldi.