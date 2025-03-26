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İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı/kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Peki, bu ayın işsizlik maaşı ne zaman yatar?

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı/kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi - 1

İslam aleminin bu yılki ilk bayramı Ramazan Bayramı 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde denk geliyor. Mart ayı işsizlik maaşı ödemelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en yetkili isimden açıklama geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı/kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi - 2

2025 MART İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME TARİHİ

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal devlet anlayışıyla sundukları hizmetlerle vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Marta ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'tan itibaren yapılmasına karar verildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Sistemde IBAN bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleşecektir."

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı/kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi - 3

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2025 asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı olarak da bilinen ödenekte de artış oldu.

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL seviyesine çıktı.

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı/kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi - 4

İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA

İşsizlik maaşı için başvuruda bulunabilmek için öncelikle işten çıkartılmış ya da istifa etmiş olmanız gerekiyor.

İşsizlik maaşı alabilmeniz için son üç yıl içerisinde en az 600 gün (yaklaşık olarak 1,5 yıl) sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekmekte.

Bu şartı sağladığınız takdirde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işsizlik maaşı talebinde bulunabilirsiniz.

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