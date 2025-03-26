İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı/kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Peki, bu ayın işsizlik maaşı ne zaman yatar?
İslam aleminin bu yılki ilk bayramı Ramazan Bayramı 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde denk geliyor. Mart ayı işsizlik maaşı ödemelerinin bayram öncesi hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin en yetkili isimden açıklama geldi.