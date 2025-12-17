İştahsız kedisini veterinere götürdü. "Kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık"

Her zaman sahipsiz kediler için yanında mama bulundurduğunu ifade eden İlter, gezi sırasında karşılaştıkları kedinin, yanlarından ayrılmak istemediğini dile getirdi.

"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk." diye konuşan İlter, "Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda da kedinin durumu gayet iyi." dedi.