İştahsız kedisini veterinere götürdü. "Kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık"
17.12.2025 11:27
AA
Mersin'de sokaktan sahiplendikleri kediyi iştahsızlık şikayetiyle veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı.
Kar gezisi için merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımındaki Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, sokaktan kedi sahiplendi.
Çift kediyi hem az mama yediği hem de aşılarının yaptırılması için merkez Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.
Veterinerler tarafından yapılan muayenenin ardından çekilen röntgen sonucunda Amber adı verilen kedinin kalçasında mermi çekirdeği olduğu ortaya çıktı.
Cismin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuşan kedi, yeniden çiftle buluşturuldu.
"ŞOK YAŞADIK"
Her zaman sahipsiz kediler için yanında mama bulundurduğunu ifade eden İlter, gezi sırasında karşılaştıkları kedinin, yanlarından ayrılmak istemediğini dile getirdi.
"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk." diye konuşan İlter, "Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda da kedinin durumu gayet iyi." dedi.