İstanbul 15 dereceyi görecek. Kış ortasında yalancı bahar geliyor
24.01.2026 05:47
Son Güncelleme: 24.01.2026 08:19
NTV - Haber Merkezi
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini yitiriyor, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları 4-5 derece yükseliyor. Yeni haftada havanın ısınmasıyla birlikte Batıda sağanak hakim oluyor; Doğu ve Güneydoğu'da ise yağışlar kesiliyor, şiddetli don başlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye'nin büyük bölümüne "yalancı bahar" geliyor. Hava sıcaklıkları Doğu ve Güneydoğu'da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, kar yağışının kesilmesiyle birlikte şiddetli don görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise yeni haftada hava sıcaklıkları 4-5 derece artacak.
İSTANBUL 15 DERECEYİ GÖRECEK
Geçen hafta hava sıcaklığının sıfırın altına kadar düştüğü İstanbul, pazartesi günü 15 dereceleri görecek. İzmir 18, Adana 19, hala buz gibi soğuk havanın hakim olduğu Ankara ise 10 derecelere çıkacak.
Bugün Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Bat Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Çorum ve Amasya çevrelerinde sağanak; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
SEL UYARISI
Geçtiğimiz hafta yer yer sellerin yaşandığı Antalya ile Isparta çevrelerinde sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya için sarı kodlu uyarı yayınlayan MGM bölgede yaşayanlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olma tavsiyesi yaptı.
Batı Akdeniz kıyılarında saatteki hızı 70 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yapıldı.
DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
İç ve doğu kesimlerde bugün ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi sürüyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 5/10 derece.
- İstanbul 8/12 derece.
- Denizli 5/15 derece.
- İzmir 10/17 derece.
- Adana 6/11 derece.
- Ankara 2/8 derece.
- Samsun 9/17 derece.
- Erzurum -11/-3 derece.
- Malatya -2/1 derece.
- Kars -11/-4 derece
- Diyarbakır -2/3 derece.
- Gaziantep -2/3 derece.