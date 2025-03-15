İstanbul 15 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? İşte İstanbul güncel imsakiye takvimi
İstanbul iftar saati bilgisi, Ramazan ayının 15. gününe ulaşırken oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'daki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İstanbul'da iftar ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?
İstanbul iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının onbeşinci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İstanbul'un iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 15 Mart 2025 tarihli İstanbul iftar saati bilgisi.