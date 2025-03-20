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İstanbul 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Diyanet İstanbul güncel imsakiye takvimi)

İstanbul iftar saati bilgisi, Ramazan ayının 20. gününe ulaşırken oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'daki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İstanbul'da iftar ne zaman, saat kaçta okunacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 20 Mart tarihli İstanbul imsakiye bilgisi.

İstanbul 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Diyanet İstanbul güncel imsakiye takvimi) - 1

İstanbul iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının yirminci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İstanbul'un iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli İstanbul iftar saati bilgisi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Diyanet İstanbul güncel imsakiye takvimi) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 20 Mart 2025 Perşembe günü iftar saati 19:23 olarak belirlendi. Oruçlarını açmak için sabırsızlananlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapabilecek.

İstanbul 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Diyanet İstanbul güncel imsakiye takvimi) - 3

İSTANBUL İLÇE İLÇE İMSAKİYE BİLGİSİ

Arnavutköy İftar Vakti

Avcılar İftar Vakti

Başakşehir İftar Vakti

Beylikdüzü İftar Vakti

Büyükçekmece İftar Vakti

Çatalca İftar Vakti

Çekmeköy İftar Vakti

Esenyurt İftar Vakti

İstanbul İftar Vakti

Kartal İftar Vakti

Küçükçekmece İftar Vakti

Maltepe İftar Vakti

Pendik İftar Vakti

Sancaktepe İftar Vakti

Şile İftar Vakti

Silivri İftar Vakti

Sultanbeyli İftar Vakti

Sultangazi İftar Vakti

Tuzla İftar Vakti

Adalar İftar Vakti

Ataşehir İftar Vakti

Bağcılar İftar Vakti

Bahçelievler İftar Vakti

Bakırköy İftar Vakti

Bayrampaşa İftar Vakti

Beşiktaş İftar Vakti

Beykoz İftar Vakti

Beyoğlu İftar Vakti

Esenler İftar Vakti

Eyüp İftar Vakti

Fatih İftar Vakti

Gaziosmanpaşa İftar Vakti

Güngören İftar Vakti

Kadıköy İftar Vakti

Kağıthane İftar Vakti

Sarıyer İftar Vakti

Şişli İftar Vakti

Ümraniye İftar Vakti

Üsküdar İftar Vakti

Zeytinburnu İftar Vakti

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