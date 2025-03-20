İstanbul 20 Mart 2025 iftar vakti: İftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Diyanet İstanbul güncel imsakiye takvimi)
İstanbul iftar saati bilgisi, Ramazan ayının 20. gününe ulaşırken oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'daki sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, İstanbul'da iftar ne zaman, saat kaçta okunacak? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 20 Mart tarihli İstanbul imsakiye bilgisi.
İstanbul iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının yirminci gününde oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte İstanbul'un iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli İstanbul iftar saati bilgisi.