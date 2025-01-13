İstanbul "açık cezaevi gibi" dedi: 10 yılın ardından huzuru orada buldu
İstanbul'da geçen 10 yılının ardından memleketi Kırıkkale'ye dönen Kazım Bozkurt, yerleştiği köyde küçükbaş hayvancılıkla 22 yıllık bir ömür geçirdi. Şehir hayatını "açık cezaevi" olarak tanımlayan Bozkurt, tek tek isim verdiği hayvanlarıyla kurduğu sevgi bağının mutluluğunu yaşıyor.
Kırıkkale'den geçen Kızılırmak Nehri'nin beslediği Kapulukaya Barajı kıyısında yer alan Karaahmetli köyü, doğanın huzurunu ve sükunetini sunuyor.