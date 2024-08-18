İstanbul açıklarında bilimsel makaleye konu olan olay: Başından günlerce ayrılmadı, 6 günde karaya sürükledi
İstanbul açıklarında ölen yunusun başka bir yunus tarafından günlerce Yeşilköy sahiline sürüklenmesi, bilimsel çalışmaya konu oldu. Bugüne kadar 24 yunus ve balina türünde 96 vakada görülen olay, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın 30 yıldır yayınlanan süreli bilimsel dergisinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, “Üç ayrı gözlemde de en az 6 gün boyunca başından ayrılmadığı görülüyor. Zeytinburnu’ndan Yeşilköy’e kadar birlikte aktılar. Bilimsel anlamda çok ilginç bir kayıttı.” dedi.
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi açıklarında ölen bir yunus, başka bir yunus tarafından 6 günde Yeşilköy Sahili’ne kadar getirildi.Olay bilimsel bir makaleye de konu oldu.