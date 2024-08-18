İstanbul açıklarında bilimsel makaleye konu olan olay: Başından günlerce ayrılmadı, 6 günde karaya sürükledi

“Dediğim gibi çok nadir görülen bir davranış. Özellikle iki yetişkin arasında olması bakımından. Görüntüleri gördüğünüz zaman içiniz parçalanıyor gerçekten. Elinizden de birşey gelmiyor.

Bizim tek yaptğımızı yetkililere, Sahil Güvenlik’e, Deniz polisine, Tarım Bakanlığı’na, Balıkçılık Şube Müdürlüğü’ne haber vererek konu hakkında bölgeye teknelerin yaklaşmaya çalışmasını engellemeye çalışmak. 6 gün sonra da olay son buldu. En sonunda bilimsel makalesini yayınladık ve dünyayla paylaştık.”