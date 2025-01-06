İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu

“DENİZ MEMELİLERİNDE NADİREN GÖRÜLÜYOR”

Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, “53 saniye, çok kısa bir video kaydı ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem.” dedi.

“Infanticide” yani yavru öldürme davranışının hayvanlarda gözlemlenen bir davranış olduğunu söyleyen Tonay, “Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az.” diye konuştu.