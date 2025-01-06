İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu

Kınalıada açıklarında, yetişkin bir yunus, yavru bir yunusu defalarca kez vurarak öldürdü. Bilim insanları nadiren görülen bu olayı “infanticide” olarak nitelendiriliyor. Infanticide yavru öldürme davranışı anlamına geliyor. Marmara Denizi’nde yaşanan bu olay, bilimsel bir dergiye konu oldu. Olayla ilgili olarak konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz.” dedi.

İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu - 1

İstanbulda Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bilim insanları, “Infanticide” olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu - 2

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, görüntülerin Kınalıada açıklarında geçen ağustos ayında dalgıç Fibay Korkmaz tarafından kaydedildiğini söyledi.

Tonay, kaydın yapıldığı Marmara Denizi’nin önemli bir deniz memelisi alanı olduğunu da belirterek, Afalina, Tırtak ve Mutur türlerinin Marmara’da yaşadığını kaydetti.
İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu - 3

“DENİZ MEMELİLERİNDE NADİREN GÖRÜLÜYOR”

Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, “53 saniye, çok kısa bir video kaydı ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem.” dedi.

“Infanticide” yani yavru öldürme davranışının hayvanlarda gözlemlenen bir davranış olduğunu söyleyen Tonay, “Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az.” diye konuştu.
İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu - 4

NEDEN YAPIYORLAR?

Doç.Dr. Tonay, “Neden yapıyorlar?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak.

Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz.”
İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu - 5

“EŞSİZ BİLGİLERE ULAŞMAMIZI SAĞLIYOR”

Tonay, videonun önce sosyal medyaya yansıdığını ardından dalgıç Fibay Korkmaz’a ulaştıklarını belirterek, “Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çok önemli bir kayıt dediğim gibi.” dedi.

İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu - 6

Tonay şöyle devam etti:

“Çünkü hayvanların hem biyolojileri hem davranışları, hem üreme stratejileri, hem sosyal yapılarıyla alakalı eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlıyor bu tür kayıtlar. Artık herşeyle ilgili fotoğraf video çekiliyor.

Bu görüntülere ulaşılabiliyor olması da çok güzel birşey.

Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt bize ulaştırmaları bilimsel çalışmalarımız için çok önemli veri kaynakları.”
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