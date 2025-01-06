İstanbul açıklarında nadir görülen olay: Vura vura öldürdü, bilimsel dergiye konu oldu
Kınalıada açıklarında, yetişkin bir yunus, yavru bir yunusu defalarca kez vurarak öldürdü. Bilim insanları nadiren görülen bu olayı “infanticide” olarak nitelendiriliyor. Infanticide yavru öldürme davranışı anlamına geliyor. Marmara Denizi’nde yaşanan bu olay, bilimsel bir dergiye konu oldu. Olayla ilgili olarak konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz.” dedi.
İstanbulda Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bilim insanları, “Infanticide” olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.