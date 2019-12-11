İstanbul Adalar'ın tartışmalı konusu fayton için rapor sonucu bekleniyor

"YASAKLIYORUM DEMEKLE BU İŞ OLMUYOR"

"Çalıştay raporları çok hoşumuza gitmediği için İstanbul Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası olarak çok ciddi bir çalışma yaptık" diyen Hıdır Ünal, şöyle devam etti:



"O raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Eğer bizim dediğimiz rapor dikkate alınırsa gerçekten tüm hayvanseverler, Adalılar, yerli, yabancı misafirler ve faytoncular mutlu olacak. Faytoncuların mağdur edilmemesi gerekiyor. Faytoncunun hayatını devam ettirebilecek bir proje olması lazım. Ben bu işi yasaklıyorum, demekle bu iş olmuyor. Aynı zamanda sosyal yıkıma sebep olmamak gerekiyor. Adaya gelecek elektrikli araçların türü, verimli olup olmadığı bilinmiyor. Bu sürdürülebilir bir şey midir? Bütün bunları bilmiyoruz. Bilebilmemiz için masaya oturup konuşmamız gerekiyor."