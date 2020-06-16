İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibariyle duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı’nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

İHA 16.06.2020 - 09:44

İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - 1
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı.
İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - 2
Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaş sayısı alındıktan sonra içeri alındı.
İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - 3
Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye, corona virüs salgınından önceki kalabalığı aratmadı.
İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - 4
İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - 5

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