İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaş sayısı alındıktan sonra içeri alındı.