İstanbul Adalet Sarayı önündeki saldırıda dakika dakika neler yaşandı? Saldırı 5 dakika içinde engellendi
İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısı, adliye önündeki polislerin dikkati sayesinde engellendi. Teröristlerin, metrobüsle geldikleri Çağlayan’da ilk olarak metrobüs köprüsünde durdurulduğu ancak polise biber gazı sıkarak kaçtıkları belirlendi. Saat 11.35’te polise ateş açan 2 terörist, 11.40’ta polis tarafından etkisiz hale getirildi. İşte adliye saldırısında dakika dakika yaşananlar...
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle bazı vatandaşlara silahla ateş ederek bir vatandaşı şehit edip 3’ü polis 6 kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin adliyeye yönelik saldırı planı, hareketlerinden şüphelenerek durduran polislerin dikkati sayesinde engellendi.