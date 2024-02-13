İstanbul Adliyesi saldırısında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Şimal Deniz ise saldırının olduğu gün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılaması olduğunu, bu dosya kapsamında avukatıyla duruşmadan önce görüşmek üzere hukuk bürosuna gittiğini, bu sırada büroda gözaltına alındığını söyledi.

Hakkında delil bulunamadığını öne süren şüpheli Deniz, gözaltındayken emniyette yemek yememesinin sebebinin örgütsel tavır olmadığını ve kendi içinde durumu protesto ettiğini savundu.

Şüphelilerden Selaatin Bulut da telefon malzemeleri satan dükkanı olduğunu, müşteri kararsız kaldığında onları mağazaya davet ettiklerini ifade etti.

Saldırgan Birkoç'u da bu şekilde iş yerine davet ettiğini öne süren şüpheli, saldırganın mağazaya girdiğinde kendisinden "turist hat" olarak bilinen açık hat istediğini anlattı.

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