İstanbul Adliyesi saldırısında şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı. Şüpheli Didem Baydar Ünsal, saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un avukatı olduğunu ancak kişisel arkadaşlıkları bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Selaatin Bulut, telefon malzemeleri satan dükkanına gelen saldırgan Birkoç'un kendisinden "turist hat" olarak bilinen açık hat istediğini, diğer müşterilere yapılanlar dışında farklı bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 teröristin ölü ele geçirildiği, Dilfiraz Karataş'ın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, 48 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısında bazı şüphelilerin saldırganlarla olan bağlantılarını anlatması yer aldı.
Karara göre, şüpheli Didem Baydar Ünsal, sorgusunda saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un avukatı olduğunu, teröristlerin tutuklu olduğu süreçte onları cezaevinde ziyaret ettiğini aktardı.
Yayla ve Birkoç'la kişisel arkadaşlıkları olmadığını öne süren şüpheli, kendisinin de yargılandığı dava dosyası kapsamında 27 Kasım 2023'te tahliye edildiğini, avukatıyla görüşmek üzere gittiği hukuk bürosunda gözaltına alındığını kaydetti.
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