İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar? Hızlı tren fiyatlarına zam

TCDD Taşımacılık AŞ, tüm tren hatlarında bilet fiyatlarını artırdı. En büyük artış yüzde 44,4 ile Ankara-İstanbul hattında oldu. TCDD, zam oranının enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında kaldığını açıkladı. Peki, YHT biletleri ne kadar oldu? İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar?

İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar? Hızlı tren fiyatlarına zam - 1

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar? Hızlı tren fiyatlarına zam - 2

TCDD YHT BİLET FİYATLARI

Ankara-İstanbul güzergahı 540 liradan 780 liraya, Ankara-Konya güzergahı 250 TL liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 liradan 390 liraya çıktı.

İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar? Hızlı tren fiyatlarına zam - 3

TCDD'NİN AÇIKLAMASI

TCDD'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER