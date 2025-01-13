İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar? Hızlı tren fiyatlarına zam
TCDD Taşımacılık AŞ, tüm tren hatlarında bilet fiyatlarını artırdı. En büyük artış yüzde 44,4 ile Ankara-İstanbul hattında oldu. TCDD, zam oranının enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında kaldığını açıkladı. Peki, YHT biletleri ne kadar oldu? İstanbul-Ankara YHT bileti ne kadar?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.