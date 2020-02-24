İstanbul Avcılar'da 4 ay önce mühürlenen bina hala yıkılmadı

ntv.com.tr - DHA 24.02.2020 - 14:07
İstanbul Avcılar'da ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle ekim ayında tahliye edilerek mühürlenen bina 4 aydır yıkılmayı bekliyor. Henüz yıkılmayan bina ise çevre halkında panik yaratıyor.
Hasarın ardından bina ile ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda, binanın 'fazla tehlikeli' durumda bulunduğu
Hasar almasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçen binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Güçlendirmenin ardından nisan ayında Avcılar Belediyesi binayı mühürledi. Fakat bina sakinleri ağır hasarlı binada oturmaya devam etti.
Binanın boşaltılmasından sonra 'Kapılı bariyer' önlemi alınmış önlemin tepki toplaması üzerine de belediye demir bariyerler yerleştirmişti.
Boşaltılan binada yıllarca oturduktan sonra hemen yanındaki binaya taşınan Fatma Demir, “Bazıları kabul etmese de bu bina gerçekten tehlikeli. Saat 01.00’de evime dönüyorum. Cadde ile iki bina arasındaki geçitten geçerken bir kadın olarak çok tedirgin oluyorum. Hemen yanımızdaki binada ateş yakıyorlar, alkol alıyorlar. Uyuşturucusu, bağımlısı burada kalıyor. Ben buradan geçerken biri önüme atlasa, bıçağı bana saplasa, ben bayan olarak kendimi nasıl koruyacağım? Bunun sorumlusu kim? Bu bina ne olacaksa olsun. Yıkılsın artık. Geç kalındı. Birisinin canı yandıktan sonra mı yapılacak?”