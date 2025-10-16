İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz"

"SANATSAL BİR İŞÇİLİK"

Prof.Dr. Aydıngün, üretim atölyesi olarak alanın nitelendirilebilmesi için bir takım kriterlere sahip olması gerektiğini belirtti.

"Zeytin ya da üzümün presleme malzemeleri, bir yerden getirilip serildikten sonra onun düzgün bir platformda sıkılması, preslenmesi gerektiğini anlatan Prof.Dr. Şengül Aydıngün, şöyle devam etti:

"Bir taraftan sanatsal bir işçilik görüyoruz. Bir taraftan da giderek büyüyen bir imalathane görüyoruz. Sıkma platformları, havuzlar, depolama birimleri derken, o havuzda birikmiş sıvının sonrasında dağıtımı gerekiyor.

Bu dağıtım ne şekilde yapılıyor burada gördüğünüz amphoralarla (iki kulplu, Antik dönemlere özgü bir çeşit Yunan çömleği) aynı yerde pek çok amphora bulduk. Bunların da restorasyonu yapılıyor arkadaşlarımız tarafından.

Amphoraların bazılarının üzerinde üretim yerleri ve yıllık da yazar. Bu amphoralar pek çok cam kadehler belli ki orada içimi de yapılmış. Hatta havuzun içine atılmış hayvan kemikleri de gördük."