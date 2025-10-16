İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz"
Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kıyılarında Bathonea Antik Liman Kenti kazıları sürüyor. Kazıda, zeytinyağı ve şarap üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, "İki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü kıyılarında 2009'da başlayan Bathonea Antik Liman Kenti kazıları devam ediyor.