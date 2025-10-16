İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz"

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kıyılarında Bathonea Antik Liman Kenti kazıları sürüyor. Kazıda, zeytinyağı ve şarap üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, "İki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz." dedi.

İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz" - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü kıyılarında 2009'da başlayan Bathonea Antik Liman Kenti kazıları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz" - 2

Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi'nde de yer alan çalışmaların bu yılki bölümünde Genç Antik Çağ dönemine ait zeytinyağ ve şarap üretiminin önemli bölümlerinden fermantasyon havuzuna aktarım sağlayan aslan başı desenli taş bulundu.

İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz" - 3

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, "8 bin yıl evvel üretilen şarabın daha sonra Anadolu ve Mezopotamya üzerinden Akdeniz coğrafyasına dağıldığını Ege, Mısır’da çok fazla üretim ve üretim bilgisinin dağıldığını biliyoruz." dedi.

İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz" - 4

Şarabın, bölgedeki uygarlıklar için önemli bir içecek olduğunu anlatan Aydıngün, "Tanrıların, kralların ve hatta elitlerin içkisi kabul edilirken sonrasında halka da dağılıyor. Şarap aslında çok kültürel ve sosyal bir içecek olarak binlerce yıldır insan hayatında." ifadelerin ikullandı.

İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz" - 5

Avcılar ilçesinde Küçükçekmece Gölü kıyısında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aydıngün, "İki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Büyük bir zeytin yağı ve şarap işliği kompleksi ile karşılaştık. Geçen yıl işliğin bir bölümünü bulmuştuk. Tabi bunları söyleyebilmemiz için bazı kriterler gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul Avcılar'da heyecan yaratan keşif: "İlginç buluntularla karşılaşıyoruz" - 6

"SANATSAL BİR İŞÇİLİK"

Prof.Dr. Aydıngün, üretim atölyesi olarak alanın nitelendirilebilmesi için bir takım kriterlere sahip olması gerektiğini belirtti.

"Zeytin ya da üzümün presleme malzemeleri, bir yerden getirilip serildikten sonra onun düzgün bir platformda sıkılması, preslenmesi gerektiğini anlatan Prof.Dr. Şengül Aydıngün, şöyle devam etti:

"Bir taraftan sanatsal bir işçilik görüyoruz. Bir taraftan da giderek büyüyen bir imalathane görüyoruz. Sıkma platformları, havuzlar, depolama birimleri derken, o havuzda birikmiş sıvının sonrasında dağıtımı gerekiyor.

Bu dağıtım ne şekilde yapılıyor burada gördüğünüz amphoralarla (iki kulplu, Antik dönemlere özgü bir çeşit Yunan çömleği) aynı yerde pek çok amphora bulduk. Bunların da restorasyonu yapılıyor arkadaşlarımız tarafından.

Amphoraların bazılarının üzerinde üretim yerleri ve yıllık da yazar. Bu amphoralar pek çok cam kadehler belli ki orada içimi de yapılmış. Hatta havuzun içine atılmış hayvan kemikleri de gördük."

DAHA FAZLA GÖSTER